Isola sull' Arno la soprintendente rilancia l' idea | Così rivivono il fiume e le Cascine Ma intanto ci pensa Claudio Baglioni

Un incontro si è svolto recentemente per discutere dell'importanza dell'architettura e del suo ruolo nel patrimonio culturale e naturale della zona. La soprintendente ha proposto di riqualificare l’Isola sull’Arno, sottolineando come questa iniziativa possa contribuire a ridare vita al fiume e alle Cascine. Nel frattempo, il cantante Claudio Baglioni si è fatto presente con un intervento legato all’ambito musicale, senza ulteriori dettagli sui contenuti.

Un incontro per riflettere sulla funzionalità e l’importanza dell’architettura ma sempre legata alla cultura e alla bellezza. È quello che si è tenuto nel corso della giornata di ieri, sabato 11 aprile, al Performing Arts Research Centre nel piazzale delle Cascine. All’incontro, dal titolo.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Alle Cascine una nuova arena per i concerti estivi: Prato delle Cornacchie, arrivano Claudio Baglioni e LitfibaFirenze, 20 febbraio 2026 – Il Prato delle Cornacchie del Parco delle Cascine torna protagonista dell’estate fiorentina. Rafting sull’Arno, Capolona rilancia. Un maxi-sconto per gli appassionatidi Sonia Fardelli Il Comune punta sul rafting e sull’Arno per incrementare il turismo e far arrivare in paese persone desiderose di fare nuove...