Un’immagine creata con intelligenza artificiale ha portato a conseguenze drammatiche, con il fidanzato di Zouhair Atif che ha ucciso il suo amico. La foto, che ritrae Abanoub Youssef con la fidanzata di Zouhair, non è reale ma frutto di generazione digitale. Questo episodio evidenzia l’impatto e i rischi delle immagini sintetiche create artificialmente, sottolineando l’importanza di verificare l’autenticità delle immagini online.

Una foto di Abanoub Youssef con la fidanzata di Zouhair Atif abbracciati. Che però non esiste. Nel senso che lo scatto non è autentico. È stato creato con l’intelligenza artificiale. Da amici di Aba che poi l’hanno girato sul cellulare di Zouhair. Sarebbe questa la causa scatenante dell’ omicidio dell’istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia. O almeno è quello che racconta la ragazza oggi a Repubblica. In attesa di dirlo agli inquirenti. Lei, una minorenne che si autodefinisce «con diverse fragilità», si sente in condizione di raccontare quello che è successo. La fidanzata di Zouahir Atif. «Temo sia tutta colpa di una foto di me e Abanoub abbracciati.🔗 Leggi su Open.online

La donna che ha sposato un’intelligenza artificiale: “Si chiama Klaus ed è il mio uomo ideale”Dopo una delusione d’amore, una donna giapponese ha trovato conforto in un mondo digitale, celebrando un matrimonio simbolico con Klaus, un’intelligenza artificiale.

“C'è Bruce Springsteen a Cortona”. La foto scatena i fan, ma è fatta con l’intelligenza artificialeUn’immagine di Bruce Springsteen a Cortona ha scatenato l’entusiasmo dei fan, ma si tratta di un’illusione creata dall’intelligenza artificiale.

Argomenti discussi: Una foto fatta con l'intelligenza artificiale ha spinto il mio fidanzato a uccidere il mio amico; La Spezia, studente ucciso a scuola. L'aggressore: Accoltellato per foto con ragazza

«Una foto fatta con l’intelligenza artificiale ha spinto il mio fidanzato a uccidere il mio amico»Parla la ragazza di Zouhair Atif, una minorenne che si autodefinisce «con diverse fragilità»: «Quella foto è stata creata con l'intelligenza artificiale da amici di Aba, poi ha girato ed è arrivata ... open.online

Mio figlio si è ucciso dopo una mail, dentro c’era sua foto nudo fatta con l’IA: la storia di JohnElijah Heacock aveva 16 anni. Viveva a Glasgow, in Kentucky. Secondo le ricostruzioni della famiglia si è ucciso dopo aver ricevuto una mail con delle sue foto nudo create con l’intelligenza ... fanpage.it

