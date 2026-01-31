Gianna Tagliaferri ha deciso di lasciare il suo lavoro di commessa a 53 anni. Dopo aver affrontato una separazione, ha aperto il suo negozio e ora, tra clienti, arrivano anche Sting e le principesse del Qatar. «Se non ti senti più la benvenuta in un posto, lascialo e crea il tuo spazio», dice. La sua storia dimostra che non è mai troppo tardi per ricominciare.

«Se non ti senti più la benvenuta in un posto, lascialo e crea il tuo proprio spazio». Affrontando prima una separazione affettiva e poi professionale, Gianna Tagliaferri, oggi 58enne, già due volte ha scelto di ricominciare da zero, ripartendo dal suo benessere. La donna, originaria di Colleferro, una piccola cittadina alle porte di Roma, si è licenziata quattro anni fa, con dimissioni immediate, ponendo fine a 2 decadi di impegno nella profumeria di nicchia in centro, nella Capitale, dove aveva un contratto a tempo indeterminato da commessa. Non stava più bene da tempo. Erano cambiate le scelte aziendali, che rispettava, ma non condivideva. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - «A 53 anni mi sono licenziata dal mio lavoro di commessa e sono ripartita da zero. Oggi nel mio negozio vengono Sting e le principesse del Qatar»

