Sondaggi politici lieve vantaggio centrodestra | duello tra Conte e Schlein alle primarie Chi può vincerle

Recenti sondaggi politici mostrano un lieve vantaggio del centrodestra, mentre alle primarie si sfidano i candidati di centrosinistra con Conte e Schlein. Le elezioni si avvicinano e i risultati potrebbero influenzare il quadro politico del paese. La competizione tra i vari schieramenti resta molto aperta e incerta, con i candidati principali che si preparano a confrontarsi nelle prossime settimane. La situazione politica continua a essere molto fluida e soggetta a cambiamenti improvvisi.

L’equilibrio politico italiano è oggi più che mai un castello di carte sospeso su un soffio di vento. Gli ultimi dati del sondaggio Dire Tecnè consegnano un’istantanea di un Paese spaccato, dove il centrodestra mantiene la testa della corsa, ma con un margine talmente sottile da rendere il confronto un vero e proprio testa a testa. Se la coalizione di governo appare ancora avanti, la partita per la leadership e la composizione delle alleanze in vista del 2027 sta innescando cortocircuiti sia tra i banchi della maggioranza che all’interno del cosiddetto campo largo. Il borsino dei partiti: Meloni resiste, l’opposizione incalza. Nonostante le scosse telluriche seguite alla sconfitta referendaria e la pioggia di polemiche che ha colpito via della Scrofa, Fratelli d’Italia si conferma il primo partito del Paese con il 29% dei consensi.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Sondaggi politici, lieve vantaggio centrodestra: duello tra Conte e Schlein alle primarie. Chi può vincerle Leggi anche: Sondaggi politici, centrodestra in lieve vantaggio: sfida tra Conte e Schlein alle primarie, chi può vincerle Sondaggi politici, chi vincerà le primarie del campo largo: Conte in vantaggio su SchleinIl referendum fa sentire i primi effetti nei sondaggi, ma il post-voto apre anche la partita nel campo largo.