Sondaggi politici centrodestra in lieve vantaggio | sfida tra Conte e Schlein alle primarie chi può vincerle
La campagna elettorale per le prossime politiche del 2027 è iniziata, con i sondaggi che indicano un leggero vantaggio del centrodestra rispetto al centrosinistra. Attualmente, il centrodestra ottiene il 46,1% delle preferenze, mentre il centrosinistra si attesta poco sotto. Nel frattempo, si svolgono le primarie per la scelta dei candidati, con una sfida tra il candidato del Movimento 5 Stelle e quello del Partito Democratico, che si contendono la vittoria.
La campagna elettorale per il 2027 sembra ufficialmente cominciata. Per ora il centrodestra risulta avanti sul centrosinistra, anche se con meno di un punto di scarto (46,1% vs. 45,9%). Nel campo largo un'altra partita riguarda la leadership: è testa a testa tra Schlein e Conte.🔗 Leggi su Fanpage.it
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