Sindaco firma la nomina del nuovo assessore | staffetta in giunta

Il sindaco di Castel Morrone, Cristoforo Villano, ha firmato il decreto per ufficializzare il nuovo assessore comunale. Si tratta di Giovanna Chirico, che prende il posto di Alessandra Villano, dimissionaria dopo essere stata nominata Giudice di Pace. La nomina era attesa da alcuni giorni e ora è diventata ufficiale.

Il sindaco Cristoforo Villano ha firmato il decreto di nomina del nuovo assessore comunale. A entrare ufficialmente nella Giunta di Castel Morrone è Giovanna Chirico, che assume l’incarico in sostituzione dell’assessore dimissionario Alessandra Villano, recentemente nominata Giudice di Pace a Roma. L’annuncio è stato reso noto dall’amministrazione comunale con una nota ufficiale: “Diamo il benvenuto al neo assessore Giovanna Chirico, che assume l’incarico presso il Comune di Castel Morrone. A lei va l’augurio di una proficua collaborazione sempre al servizio del nostro paese”, ha dichiarato il primo cittadino.🔗 Leggi su Casertanews.it Approfondimenti su Castel Morrone Assessore Giunta comunale, sindaco nomina nuovo assessore: "Ogni energia a disposizione della collettività" Tegola per la giunta Fico, dubbi giuridici sulla nomina di Cuomo ad assessore La recente nomina di Enzo Cuomo come assessore al Patrimonio nella giunta regionale guidata da Roberto Fico solleva alcuni dubbi di natura giuridica. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Castel Morrone Assessore Argomenti discussi: Il sindaco fa scuola… ma salta le lezioni: chiude i banchi a voce e senza firma; VIESTE/ REFERENDUM COSTITUZIONALE 22-23 MARZO 2026: DISPONIBILITÀ A SVOLGERE L’INCARICO DI SCRUTATORE; Il Partito Socialista in Albania nomina i candidati a sindaco; Haradinaj nomina Arbër Grabovci candidato sindaco di Peja. Sindaco - revisore legale: come e quando avviene la nomina del TribunaleIl Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti evidenziano nel documento sindaci e revisori legali: la nomina del tribunale e la disciplina degli incarichi nelle s.r.l. che l’approvazione ... ipsoa.it Sindaco Manfredi, il ricorso sulla nomina del nuovo sovrintendente del teatro San Carlo per me è surrealeCosa c’entra Fico (Roberto) con la poltrona di Sovrintendente del Teatro San Carlo, il più antico al mondo e tra i più prestigiosi? Come suggerisce lo stesso cognome, di musica lirica ne capisce un ... ilfattoquotidiano.it Forte vento in arrivo a Messina, sindaco chiude parchi e cimiteri Maestrale in arrivo, Basile firma l'ordinanza per giovedì 29 gennaio... - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.