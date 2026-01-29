Regione la giunta nomina tre dirigenti generali e assegna nuovi incarichi

La giunta regionale della Sicilia ha deciso di cambiare i vertici di alcuni dipartimenti chiave. A Palazzo d’Orléans sono stati nominati tre nuovi dirigenti generali e sono stati assegnati altri incarichi. La mossa mira a rinnovare l’organizzazione interna dell’amministrazione e a rafforzare alcuni settori fondamentali per l’ente pubblico.

Nuove nomine ai vertici dell'amministrazione regionale. La giunta della Regione Siciliana, riunita a Palazzo d'Orléans, ha deliberato una serie di incarichi che ridisegnano l'assetto dirigenziale di alcuni dipartimenti strategici. Su proposta del presidente della Regione Renato Schifani

