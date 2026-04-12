Solidarietà Donne per le Donne | domani a Palazzo Petrucci la racconta fondi del Comitato Campania di Komen Italia

Domani sera, alle 19, presso Palazzo Petrucci, si svolge l’evento “Donne per le Donne” organizzato dal Comitato Campania di Komen Italia. La serata prevede una raccolta fondi e iniziative di sensibilizzazione sul tema della salute femminile. L’evento si inserisce all’interno di un programma di attività promosse dall’associazione per sostenere la lotta contro il tumore al seno.

Domani 14 aprile alle ore 19 presso Palazzo Petrucci, si terrà “Donne per le Donne”, evento di raccolta fondi e sensibilizzazione promosso da Komen Italia – Comitato Campania. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione e accendere i riflettori sui temi della salute femminile, con particolare attenzione ai percorsi di supporto e al benessere psicofisico delle donne che affrontano o hanno affrontato il tumore del seno. Gli ospiti sono invitati a partecipare con un tocco di rosa, simbolo internazionale della lotta ai tumori del seno e della vicinanza a tutte le donne impegnate in questo percorso. “I risultati...🔗 Leggi su Ildenaro.it

Palazzo Petrucci, “Donne per le Donne”: focus per promuovere la cultura della prevenzioneTempo di lettura: 4 minutiIl prossimo 14 aprile alle ore 19:00 presso Palazzo Petrucci, si terrà “Donne per le Donne”, evento di raccolta fondi e...

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