Il 14 aprile a Napoli, presso Palazzo Petrucci, si terrà l’evento intitolato ‘Donne per le donne’. La manifestazione si concentrerà su tematiche legate alla solidarietà e alla salute femminile, coinvolgendo diverse organizzazioni e professionisti del settore. L’iniziativa mira a promuovere il sostegno reciproco e a sensibilizzare sull’importanza di prendersi cura delle donne in diversi aspetti della vita. La partecipazione è aperta a chi desidera conoscere meglio queste tematiche.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Napoli si prepara a un evento straordinario dedicato alla solidarietà e alla prevenzione della salute femminile. Il 14 aprile alle 19:00, Palazzo Petrucci ospiterà “Donne per le Donne”, organizzato da Komen Italia – Comitato Campania. Questa iniziativa mira a raccogliere fondi e sensibilizzare il pubblico sui temi cruciali riguardanti la salute delle donne, in particolare per coloro che hanno affrontato o stanno ancora combattendo contro il tumore al seno. L’obiettivo principale di “Donne per le Donne” è promuovere la cultura della prevenzione, creando consapevolezza attorno ai temi della salute femminile.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli: il 14 aprile Palazzo Petrucci ospita l’evento ‘Donne per le donne’

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