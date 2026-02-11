La Lube subisce il primo ko in questa stagione di Champions. A Montpellier, la squadra italiana recupera due set di svantaggio grazie a Loeppky e Nikolov, ma nel decisivo quinto set spreca una palla match e conclude la partita con una sconfitta. Per la prima volta in stagione, Civitanova non riesce a portare a casa il risultato in Europa.

Montpellier Hsc Vb-Cucine Lube Civitanova 3-2 (29-27, 25-22, 14-25, 18-25, 16-14) Nella battaglia di Montpellier cade per la prima volta in Champions League una Lube che parte male, va sotto 2-0 sul campo dei francesi prima di innestare il turbo per una rimonta che si ferma però in un tie break tiratissimo. Dove i marchigiani a loro volta si fanno rimontare dai transalpini, falliscono una palla match e vengono puniti. Troppo brutta e fallosa la squadra di Medei nei primi due set, dove i tanti errori facilitano i francesi. Dal terzo set in poi, con Orduna in campo per Boninfante, i marchigiani cambiano passo dando il là ad una risalita segnata dalle prestazioni determinanti in attacco di Loeppky (22 punti con 5 ace) e Nikolov (34 punti con 4 muri). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Champions: in Francia primo ko per la Lube. A Montpellier rimonta, poi spreca tutto al tie-break

Approfondimenti su Champions League

Ultime notizie su Champions League

