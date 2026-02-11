Champions | in Francia primo ko per la Lube A Montpellier rimonta poi spreca tutto al tie-break
La Lube subisce il primo ko in questa stagione di Champions. A Montpellier, la squadra italiana recupera due set di svantaggio grazie a Loeppky e Nikolov, ma nel decisivo quinto set spreca una palla match e conclude la partita con una sconfitta. Per la prima volta in stagione, Civitanova non riesce a portare a casa il risultato in Europa.
Montpellier Hsc Vb-Cucine Lube Civitanova 3-2 (29-27, 25-22, 14-25, 18-25, 16-14) Nella battaglia di Montpellier cade per la prima volta in Champions League una Lube che parte male, va sotto 2-0 sul campo dei francesi prima di innestare il turbo per una rimonta che si ferma però in un tie break tiratissimo. Dove i marchigiani a loro volta si fanno rimontare dai transalpini, falliscono una palla match e vengono puniti. Troppo brutta e fallosa la squadra di Medei nei primi due set, dove i tanti errori facilitano i francesi. Dal terzo set in poi, con Orduna in campo per Boninfante, i marchigiani cambiano passo dando il là ad una risalita segnata dalle prestazioni determinanti in attacco di Loeppky (22 punti con 5 ace) e Nikolov (34 punti con 4 muri). 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondimenti su Champions League
Civitanova rimonta da 0-2 e poi spreca nel tie-break Montpellier: primo ko in Champions League, ma i quarti…
La Lube di Civitanova ha perso la prima partita in Champions League.
Champions: Trento, che battaglia con Tours! Rimonta e vittoria al tie-break
Trento ha conquistato una vittoria al cardiopalma contro Tours, dopo una battaglia lunga cinque set.
Ultime notizie su Champions League
Argomenti discussi: Champions League: Civitanova cerca a Montpellier il matematico primo posto; Lube a Montpellier con il match point per i quarti di Champions; L'esordio di Immobile con il Paris FC finisce male: sfiora un gol al primo tocco, poi l'eliminazione; Louis Buffon in prestito dal Pisa al Pontedera: i figli d'arte nel calcio.
Champions League: Civitanova cerca a Montpellier il matematico primo postoPenultimo impegno dei cucinieri nella Pool E stasera alle 20.00 in terra francese contro i transalpini già sconfitti all'andata. Un successo renderebbe inattaccabile il primo posto degli uomini di Med ... tuttosport.com
Champions League: Civitanova a Montpellier per vincere la Pool EDomani, martedì 10 febbraio 2026, i vicecampioni d’Italia scenderanno in campo al Palais des Sports Chaban Delmas. Un successo le darebbe la matemarica certezza del primo posto ... corrieredellosport.it
Caso #Pavard in #Francia: bufera totale al #Marsiglia Dopo l’umiliante ko contro il PSG e l’eliminazione dalla Champions, esplode la polemica sull’ex Inter. Il giornalista Walid Acherchour attacca durissimo: “Pavard è indegno dell’OM. Ridatelo all’Inter - facebook.com facebook
Champions et championnes de France, le Casa Padel Uno et le TC Bandol x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.