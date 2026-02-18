Lube vince al tie-break contro Varsavia in Champions League Nikolov eletto MVP

La Cucine Lube Civitanova ha battuto Varsavia al tie-break nella Champions League, confermando la sua supremazia nel girone E. La vittoria si è decisa solo dopo cinque set combattuti, con il palleggiatore Nikolov che ha ricevuto il riconoscimento di MVP della partita. La squadra italiana ha mostrato grande determinazione, riuscendo a risolvere gli ultimi scambi decisivi. La vittoria permette ai marchigiani di rafforzare la loro posizione in classifica, mantenendo alte le speranze di qualificazione. La partita ha coinvolto circa 5.000 spettatori nel palazzetto.

Una serata di alto livello nella CEV Champions League vede la Cucine Lube Civitanova consolidare la posizione di vetta nella pool E, conquistando l'accesso diretto ai Quarti di Finale grazie al successo nel tie-break contro PGE Projekt Warszawa. L'incontro, disputato all'Eurosuole Forum, certifica il quinto successo in sei gare per i marchigiani, che non rinunciano all'energia offensiva e a una solida reazione difensiva, nonostante l'assenza per infortunio di Loeppky. Concludendo la fase a gironi come quinta testa di serie tra le migliori classificate, Civitanova annuncia l'avvio dei Quarti di Finale contro Zawiercie: una sfida a eliminazione diretta con l'andata in Italia e il ritorno in Polonia.