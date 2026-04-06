A Pasquetta, la città di Bollate ha ospitato un derby di softball tra le squadre Quick Mill e Lacomes, entrambe parte della Bollate Softball 1969. La partita si è conclusa con la vittoria della Quick Mill, offrendo un momento di sport tra le due formazioni locali. La sfida ha attirato l’attenzione degli appassionati presenti, che hanno assistito a un incontro che ha movimentato la giornata di festa.

Anomalo derby di Pasquetta per la città di Bollate. Quick Mill e Lacomes, Bollate Softball 1969 e New Bollate, si affrontano per un doppio confronto di lunedì mattina che mette anche di fronte una delle società storiche del softball tricolore e la neopromossa che, di tanto in tanto, si affaccia alla serie superiore. In gara-1 è il Lacomes a partire bene, con un doppio-punto di Kortokrax che spedisce a segno Giorgia Colino per l’1-0 e poi con una volata di sacrificio di Lopez che vale lo 0-2 firmato Giulia Colino. Tutto però si ribalta nel terzo inning, con sacrificio di Bigatton per il punto di Modrego Lopez e, subito dopo, due solo homer di Elisa Cecchetti e di Zayas Perez per il 3-2. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Softball: Bollate, derby a Pasquetta. Quick Mill vincente

Softball, la nuova stagione è alle porte: Bollate prepara sorpreseIl 4 febbraio si celebra la Giornata Mondiale contro il Cancro, un’occasione importante per sensibilizzare… I veicoli moderni devono superare...

Softball: Bollate vince a Saronno nel big match del venerdì di A1Il big match della seconda giornata di Serie A1 di softball prende le mosse in un venerdì, in un tardo pomeriggio che, a Saronno, si rivela però poco...

Temi più discussi: Derby a Bollate: vittoria in rimonta contro Saronno nella Serie A1 Softball; Serie A1 Softball, nel weekend di Pasqua si completa la prima e si gioca la seconda giornata; Serie A1 Softball: doppio successo per Quick Mill Bollate, Italposa Forlì, Mia Office Pianoro e Rheavendors Caronno; Softball, Serie A1: nel weekend di Pasqua il derby tra Bollate e Saronno.

Serie A1 Softball: doppio successo per Quick Mill Bollate, Italposa Forlì, Mia Office Pianoro e Rheavendors Caronnopoliticamentecorretto.com - Serie A1 Softball: doppio successo per Quick Mill Bollate, Italposa Forlì, Mia Office Pianoro e Rheavendors Caronno ... politicamentecorretto.com

Derby a Bollate: vittoria in rimonta contro Saronno nella Serie A1 SoftballDopo un avvio difficile segnato dal fuoricampo di Peterson, le campionesse d’Italia ritrovano equilibrio e colpiscono nel momento decisivo, portando a casa una vittoria importante in trasferta ... varesenews.it

Le campionesse in carica della Quick Mill Bollate hanno superato in rimonta ai supplementari l'MKF Saronno. Successo in trasferta per Italposa Forlì contro Lacomes New Bollate. facebook

Softball A1: Bollate annuncia Simpson, rinforzo in pedana per il Quick Mill x.com