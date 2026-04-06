Softball | Bollate derby a Pasquetta Quick Mill vincente

Da oasport.it 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Pasquetta, la città di Bollate ha ospitato un derby di softball tra le squadre Quick Mill e Lacomes, entrambe parte della Bollate Softball 1969. La partita si è conclusa con la vittoria della Quick Mill, offrendo un momento di sport tra le due formazioni locali. La sfida ha attirato l’attenzione degli appassionati presenti, che hanno assistito a un incontro che ha movimentato la giornata di festa.

Anomalo derby di Pasquetta per la città di Bollate. Quick Mill e Lacomes, Bollate Softball 1969 e New Bollate, si affrontano per un doppio confronto di lunedì mattina che mette anche di fronte una delle società storiche del softball tricolore e la neopromossa che, di tanto in tanto, si affaccia alla serie superiore. In gara-1 è il Lacomes a partire bene, con un doppio-punto di Kortokrax che spedisce a segno Giorgia Colino per l’1-0 e poi con una volata di sacrificio di Lopez che vale lo 0-2 firmato Giulia Colino. Tutto però si ribalta nel terzo inning, con sacrificio di Bigatton per il punto di Modrego Lopez e, subito dopo, due solo homer di Elisa Cecchetti e di Zayas Perez per il 3-2. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Softball: Bollate, derby a Pasquetta. Quick Mill vincente

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