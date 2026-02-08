Calabria frana a Castrovillari | anziano ottantenne perde la vita lungo un sentiero impervio Indagini in corso

Questa mattina, un'anziano di ottant’anni è morto mentre cercava di attraversare un sentiero difficile a Castrovillari. La frana improvvisa ha bloccato il passaggio e non gli ha lasciato scampo. Sul posto stanno lavorando i soccorritori e le forze dell’ordine, che stanno cercando di capire cosa sia successo esattamente. La comunità si stringe intorno alla famiglia della vittima, ancora sotto shock per la tragedia.

Una frana improvvisa ha strappato alla vita un anziano ottantenne a Castrovillari, in provincia di Cosenza, in una tragica domenica di febbraio che ha gettato nello sconforto un'intera comunità. L'uomo è rimasto sepolto da uno smottamento avvenuto lungo un sentiero impervio, rendendo immediate e complesse le operazioni di soccorso. La notizia, giunta in redazione nel tardo pomeriggio di oggi, 8 febbraio 2026, ha immediatamente richiamato l'attenzione sulla fragilità del territorio calabrese e sulla vulnerabilità delle persone anziane, spesso più esposte ai rischi ambientali. L'evento si è verificato in una zona caratterizzata da una particolare difficoltà di accesso, un elemento che ha complicato l'intervento delle squadre di soccorso.

