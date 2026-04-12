Slovenia treno investe delle pietre sui binari Gli inquirenti non escludono il dolo
Nella giornata di ieri, in Slovenia, un treno ha investito delle pietre sui binari, con gli inquirenti che non escludono che si tratti di un atto doloso. Questo episodio si aggiunge a un’altra vicenda più complessa, riguardante il sabotaggio di un traliccio in Carnia, che ha attirato l’attenzione delle cronache locali negli ultimi giorni. Entrambi gli eventi sembrano essere collegati e sono al centro delle indagini in corso.
Anche sugli eventi di ieri, sabato 12 – come sul più complesso sabotaggio del traliccio in Carnia che ha ricoperto le cronache locali negli ultimi giorni –, si staglia l'ombra del dolo. Intorno alle 15 e 30 a Poverio, sul tratto di linea ferroviaria tra Sesana e Divaccia, un treno ha investito ad.🔗 Leggi su Triesteprima.it
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