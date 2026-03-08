Dramma sui binari a Palombina treno merci investe una persona Disagi per Regionali Intercity e alta velocità GLI AGGIORNAMENTI

Un incidente si è verificato sui binari della linea Adriatica vicino alla stazione di Palombina, dove un treno merci ha investito e ucciso una persona. L’incidente ha causato disagi ai servizi Regionali, Intercity e ad alta velocità. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. La circolazione ferroviaria ha subito rallentamenti e deviazioni.

ANCONA – Dramma sui binari: una persona è stata investita e uccisa lungo la linea Adriatica, all'altezza della stazione di Palombina. É successo attorno alle 20,20 e attualmente il traffico è bloccato. Secondo le prime informazioni, la persona è stata investita da un treno merci: da capire se si è trattato di un incidente o di un gesto volontario. Investimento sui binari, treni in ritardo Sul posto, la polizia ferroviaria, i vigili del fuoco e l'automedica del 118, con il personale medico che ha potuto soltanto constatare il decesso. La circolazione ferroviaria è sospesa tra Ancona e Falconara per gli accertamenti in corso da parte dell'autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

Dramma sui binari a Palombina, treno merci investe una persona. Disagi per Regionali, Intercity e alta velocità GLI AGGIORNAMENTI

Dramma sui binari a Palombina, treno merci investe una persona. Traffico bloccato, disagi per Regionali, Intercity e alta velocitàANCONA – Dramma sui binari: una persona è stata investita e uccisa lungo la linea Adriatica, all'altezza della stazione di Palombina.

