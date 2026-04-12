Un nuovo virus, finora riscontrato solo negli animali acquatici, potrebbe aver infettato un essere umano. La notizia è stata diffusa da un esperto che ha sottolineato la presenza di “sintomi gravi” nei casi di infezione. Al momento non sono stati forniti dettagli specifici sui soggetti colpiti o sulle modalità di trasmissione del virus. La comunità scientifica monitora attentamente la situazione per eventuali sviluppi.

Un virus finora associato esclusivamente agli animali acquatici potrebbe aver fatto il salto all’uomo. È questo il dato che emerge da un recente studio pubblicato su Nature Microbiology, che ha acceso l’attenzione della comunità scientifica internazionale. A lanciare l’allarme è anche Matteo Bassett i, che parla di sintomi oculari gravi e di possibili conseguenze importanti per la vista. Cos’è il virus CMNV e perché preoccupa. Il virus in questione è il nodavirus della mortalità occulta, noto come CMNV, finora osservato in specie marine come pesci e crostacei. La novità è che per la prima volta è stato associato a infezioni nell’uomo, suggerendo un possibile salto di specie.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Sintomi gravi”. Nuovo virus colpisce l’uomo: l’allarme di Bassetti

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