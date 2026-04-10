Un virus marino si è trasmesso per la prima volta all’uomo, secondo quanto riportato da un infettivologo su X. Lo studio pubblicato su Nature Microbiology descrive questa trasmissione mai registrata prima, con sintomi oculari gravi e insoliti che si sono verificati in alcuni pazienti. La scoperta ha suscitato attenzione tra gli esperti, poiché rappresenta un evento inedito nel rapporto tra virus marini e esseri umani.

Per la prima volta un virus marino è passato all’uomo. Lo afferma l’infettivologo Matteo Bassetti su X, citando uno studio pubblicato su Nature Microbiology. «Per la prima volta, un virus marino ha fatto il salto di specie, causando una grave infezione oculare con perdita della vista in un essere umano. Il virus marino - spiega Bassetti - è passato da animali acquatici all’uomo, provocando sintomi oculari gravi e insoliti. Si pensava che l’agente patogeno, noto come Covert Mortality Nodavirus (CMNV), infettasse solo invertebrati e pesci, come gamberetti e crostacei. Uno studio pubblicato su Nature Microbiology ha rivelato che il virus causa una uveite anteriore virale ipertensiva oculare persistente (POH-VAU) negli esseri umani». 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Per la prima volta un virus marino è passato all’uomo, l'allarme di Bassetti: sintomi oculari gravi e insoliti

Virus marino passa all’uomo per la prima volta: infezione agli occhi e rischio cecità. L’infettivologo Bassetti: “Nuova frontiera”Per la prima volta un virus marino è riuscito a fare il salto di specie e a infettare l’uomo, causando una grave patologia oculare.

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"A Pasquetta si mangiano le nutrie. I rischi sanitari sono esattamente quelli che si hanno mangiando i topi. La cosa più incredibile è che non si fanno i sieri genici sperimentali, ma mangiano topi/nutrie". Così sui social l'infettivologo Matteo Bassetti interviene s x.com