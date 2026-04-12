Nel torneo di Monte Carlo, il tennista italiano ha conquistato la vittoria dopo aver battuto il suo avversario. Quest’ultimo ha riconosciuto la superiorità dell’avversario, applaudendo al termine della partita. La sconfitta subita è stata accompagnata da un gesto di rispetto nei confronti dell’avversario, che ha dimostrato un livello elevato di gioco durante l’incontro. La sfida si è conclusa con il successo del tennista italiano, lasciando spazio a momenti di ammirazione reciproca.

C’è una sconfitta che pesa sul tabellone, e poi c’è una sconfitta che riconosce il valore dell’altro. È quella di Carlos Alcaraz, che dopo la finale persa contro Jannik Sinner sceglie parole nette, pulite, senza filtri. Non cerca alibi, non si rifugia nella delusione. Guarda dall’altra parte della rete e dice semplicemente ciò che vede: “È impressionante quello che stai ottenendo”. Il riferimento è a un’impresa che nel tennis moderno resta rarissima. Il Sunshine Double unito al trionfo a Monte Carlo è riuscito, prima d’ora, solo a Novak Djokovic. Un dato che basta da solo a spiegare la dimensione del momento di Sinner. E Alcaraz lo sa, lo riconosce pubblicamente, quasi certificando il passaggio di livello del suo rivale.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sinner vince Monte Carlo: Alcaraz si arrende e applaude, “quello che stai facendo è impressionante”

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Sinner-Alcaraz in finale a Monte Carlo, quando e a che ora si gioca la sfida che assegna il numero 1Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sfidano nella finale del Masters 1000 di Monte-Carlo: in palio il titolo e il numero 1 del ranking mondiale.

Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz Full Practice Set | Nitto ATP Finals 2025