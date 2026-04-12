Sinner si prende tutto | batte Alcaraz vince Monte Carlo e torna il numero 1 del tennis
Jannik Sinner ha conquistato il suo primo titolo a Monte Carlo, sconfiggendo in finale Carlos Alcaraz con i punteggi di 7-6 e 6-3. Con questa vittoria, l'italiano ha anche riconquistato la posizione di numero uno nel ranking ATP. La finale si è svolta sui campi del torneo monaconense, attirando l'attenzione degli appassionati di tennis di tutto il mondo.
Jannik Sinner vince per la prima volta il torneo di Monte Carlo. L'italiano batte in finale 7-6 6-3 Carlos Alcaraz e torna così anche numero 1 della classifica ATP.🔗 Leggi su Fanpage.it
Sinner-Alcaraz oggi in finale a Monte Carlo, chi vince è numero 1: dove vederla in TV in chiaroSinner sfida Alcaraz per il titolo di Monte Carlo e la vetta del ranking mondiale.
Quanto guadagna Sinner se batte Alcaraz e vince l’ATP Monte Carlo 2026: montepremi e prize moneyJannik Sinner e Carlos Alcaraz a Monte Carlo si giocano il numero 1 della classifica ATP, ma la finale del torneo 1000 ha in palio anche un milione...