Sinner si prende tutto | batte Alcaraz vince Monte Carlo e torna il numero 1 del tennis

Jannik Sinner ha conquistato il suo primo titolo a Monte Carlo, sconfiggendo in finale Carlos Alcaraz con i punteggi di 7-6 e 6-3. Con questa vittoria, l'italiano ha anche riconquistato la posizione di numero uno nel ranking ATP. La finale si è svolta sui campi del torneo monaconense, attirando l'attenzione degli appassionati di tennis di tutto il mondo.