Jannik Sinner si è aggiudicato il torneo di Monte-Carlo, battendo il suo avversario in due set con il punteggio di 7-6, 6-3. Con questa vittoria, l'italiano torna a occupare la posizione di vertice nella classifica Atp. Nel frattempo, il suo avversario, attualmente secondo, sta valutando le scelte compiute nelle ultime settimane.

Jannik Sinner ha vinto il torneo di Monte-Carlo (7-6 6-3) ed è di nuovo numero uno della classifica Atp. Ha concluso la sua rincorsa. E si è preso una prima rivincita per quella finale persa a Parigi lo scorso anno con tre match-point a disposizione. Sinner è parso più solido dell’avversario che a nostro avviso è stato invece la controfigura di sé stesso. Carlos Alcaraz ha sempre grandi colpi ma mentalmente è un tennista diverso. Meno efficace. Probabilmente il murciano dovrà riflettere sulle proprie scelte di vita. E ci riferiamo all’addio con Ferrero. Jannik ha vinto con merito e ancora una volta ha messo a profitto la sua serietà e la sua abnegazione.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sinner vince e torna numero uno. Alcaraz rifletta sulle proprie scelte

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Atp Montecarlo, Sinner in semifinale e torna numero uno (se perde Alcaraz)Jannik Sinner accede alle semifinali del Masters 1000 di Montecarlo, il primo stagionale sulla terra rossa.

SINNER VS ALCARAZ la SFIDA FINALE!