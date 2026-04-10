atp montecarlo sinner in semifinale e torna numero uno se perde alcaraz

Jannik Sinner si è qualificato per le semifinali del Masters 1000 di Montecarlo, il primo torneo sulla terra rossa della stagione. In questa fase della competizione, il tennista italiano affronta ora la possibilità di tornare al numero uno del mondo, a meno che il suo avversario in semifinale non vinca il match successivo. La manifestazione si sta svolgendo sulla superficie di terra rossa, con Sinner che si è distinto fino a questo punto del torneo.

Jannik Sinner accede alle semifinali del Masters 1000 di Montecarlo, il primo stagionale sulla terra rossa. L'azzurro si è imposto in due set sul canadese Felix Auger-Aliassime con il punteggio di 6-3, 6-4 in un'ora e 32'. Per un posto in finale Sinner, alla sua quarta semifinale nel Principato (perse nel 2023 e 2024), se la vedrà con il tedesco Alexander Zverev. "Un passo in avanti oggi, è stata una partita dura, ho cercato di stare lì mentalmente. Sapevo che avrei dovuto migliorare un servizio, sono contento del risultato. Nel secondo set Felix ha servito bene e sono contento di come sono riuscito a tirarmi fuori. Ieri ero stanco, ho recuperato e dormito bene. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Atp Montecarlo, Sinner in semifinale e torna numero unoJannik Sinner accede alle semifinali del Masters 1000 di Montecarlo, il primo stagionale sulla terra rossa.

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Jannik Sinner in campo contro il canadese Felix Auger-Aliassime nei quarti di finale del torneo Atp 1000 di Montecarlo DIRETTA #ANSA - facebook.com facebook