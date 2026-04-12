Sinner trionfa a Montecarlo e torna numero uno del mondo

Dopo aver vinto la finale del Masters 1000 di Montecarlo contro Alcaraz con il punteggio di 7-6, 6-3, Sinner ha riconquistato la posizione di numero uno del mondo nel ranking ATP. La partita si è conclusa con il tiebreak nel primo set e un secondo set più lineare, permettendo all’atleta di salire di nuovo in cima alla classifica mondiale.

Jannik Sinner torna sul trono del tennis mondiale e lo fa vincendo uno dei tornei più prestigiosi della stagione sulla terra battuta. Nella finale del Masters 1000 di Montecarlo, l’altoatesino supera Carlos Alcaraz in due set, 7-6(5), 6-3, al termine di una partita lunga oltre due ore e combattuta soprattutto nel primo parziale. Un successo che vale il titolo e anche il ritorno al numero uno del ranking Atp. La sfida si gioca in condizioni non semplici, con il vento a disturbare costantemente il ritmo degli scambi e a rendere complicato il controllo dei colpi. Il primo set è segnato da diversi errori, ma anche da una tensione evidente: i game scorrono senza un vero padrone, tra occasioni mancate e improvvisi cambi di inerzia.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Sinner trionfa a Montecarlo e torna numero uno del mondo Leggi anche: Trionfo di Jannik Sinner a Montecarlo: domina in finale contro Alcaraz e torna numero uno al mondo Sinner numero uno del mondo: battuto Alcaraz in due set nella finale di MontecarloMONTECARLO (PRINCIPATO DI MONACO) – Bravo Jannik, ce l’hai fatta! Sinner vince il Masters 1000 di Montecarlo 2026 e torna numero uno del mondo, ossia... SINNER DISTRUGGE ALCARAZ E TRIONFA A MONTECARLO TORNA NUMERO 1 DEL MONDO