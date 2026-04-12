sinner trionfa a montecarlo e torna n1 al mondo

Jannik Sinner ha vinto il torneo Masters 1000 di Montecarlo, sconfiggendo in finale Carlos Alcaraz con il punteggio di 7-6, 6-3. Con questa vittoria, l'atleta italiano torna a occupare la posizione di numero uno del ranking mondiale. La partita si è conclusa con la vittoria di Sinner in due set, dopo aver vinto il primo al tie-break.

AGI - Jannik Sinner ivince il torneo Masters 1000 di Montecarlo battendo Carlos Alcaraz 7-6 6-3. Torna così n.1 del moindo e vince il quarto Masters 1000 conecutivo (come avevano fatto solo Nadal e Djokovic). Serve un tie-break per decidere il primo set caratterizzato da tanti errori (sui set-point doppio fallo dello spagnolo). Sinner gioca senza poter contare sul suo servizio, eppure dopo aver subito un break al secondo gioco, riesce a fare subito il contro-break e restare in partita. L'italiano ritrova il servizio solo alla fine del set: nel momento più importante. Nel secomndo set break per lo spagnolo e controbreak di Sinner che poi strappa di nuovo il srevizio e vince.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Sinner trionfa a Montecarlo e torna n.1 al mondo

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