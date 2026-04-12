Sinner trionfa a Montecarlo | Alcaraz battuto Jannik torna numero uno del mondo

Jannik Sinner ha vinto il torneo Masters 1000 di Montecarlo, sconfiggendo in finale Carlos Alcaraz con il punteggio di 7-5, 6-3. La partita è durata circa due ore e si è svolta su campi in terra battuta. Con questa vittoria, l’azzurro torna a occupare la prima posizione nel ranking ATP. La finale ha visto un confronto molto combattuto tra i due giovani tennisti, considerati tra i più promettenti del circuito.

Jannik Sinner conquista il Masters 1000 di Montecarlo e si riprende la vetta del ranking Atp. L’azzurro supera Carlos Alcaraz con il punteggio di 7-5, 6-3, al termine di una finale intensa e tecnicamente altissima, che conferma come la loro rivalità sia ormai il centro del tennis mondiale. Non era in palio soltanto un trofeo. Il successo nel Principato vale infatti il ritorno al numero uno del mondo per Sinner, che scavalca proprio lo spagnolo. Un risultato che certifica il dominio recente dell’altoatesino, capace di conquistare il quarto grande titolo consecutivo e di imporsi con continuità anche sulla terra rossa. FOUR. Straight. Masters. @janniksin defeats Alcaraz 7-6 6-3 to claim his biggest clay?court title and will return to World No.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Sinner trionfa a Montecarlo: Alcaraz battuto, Jannik torna numero uno del mondo Leggi anche: Sinner-Alcaraz, Jannik trionfa a Montecarlo e torna numero uno del mondo: come cambia il ranking Atp Sinner trionfa a Montecarlo: battuto Alcaraz, torna numero 1 al mondo AtpJannik Sinner conquista il Masters 1000 di Montecarlo e torna in vetta al ranking Atp. Jannik Sinner not putting pressure to overtake Carlos Alcaraz as World No. 1 | 2026 Monte Carlo