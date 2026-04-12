Sinner-Alcaraz oggi in finale a Monte Carlo chi vince è numero 1 | dove vederla in TV in chiaro
Oggi si svolge a Monte Carlo la finale tra Sinner e Alcaraz, con in palio il titolo e la posizione più alta nel ranking mondiale. L'incontro è trasmesso in diretta TV in chiaro su TV8 e sarà disponibile anche in streaming. Sono entrambi atleti con precedenti incontri e questa partita rappresenta un momento decisivo per il loro percorso nel circuito.
Sinner sfida Alcaraz per il titolo di Monte Carlo e la vetta del ranking mondiale. Ecco l'orario, i precedenti e dove vedere l'atteso match in diretta TV in chiaro su TV8 e in streaming.🔗 Leggi su Fanpage.it
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Sinner-Humbert oggi a Monte Carlo, a che ora si gioca e dove vederla in TVJannik Sinner affronta nel secondo turno del torneo Masters 1000 di Monte Carlo Ugo Humbert.