Sinner-Alcaraz oggi in finale a Monte Carlo chi vince è numero 1 | dove vederla in TV in chiaro

Oggi si svolge a Monte Carlo la finale tra Sinner e Alcaraz, con in palio il titolo e la posizione più alta nel ranking mondiale. L'incontro è trasmesso in diretta TV in chiaro su TV8 e sarà disponibile anche in streaming. Sono entrambi atleti con precedenti incontri e questa partita rappresenta un momento decisivo per il loro percorso nel circuito.