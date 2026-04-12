Quanto guadagna Sinner se batte Alcaraz e vince l'ATP Monte Carlo 2026 | montepremi e prize money

Nel torneo ATP di Monte Carlo 2026, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affrontano in finale, con in palio il titolo e il primo posto della classifica ATP. La partita determina anche un premio di un milione di euro per il vincitore. Il montepremi complessivo del torneo è stato distribuito tra i partecipanti, con una parte significativa riservata alla finale. La vittoria permette al giocatore di aggiudicarsi sia il trofeo che una somma consistente.