Quanto guadagna Sinner se batte Alcaraz e vince l'ATP Monte Carlo 2026 | montepremi e prize money
Nel torneo ATP di Monte Carlo 2026, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affrontano in finale, con in palio il titolo e il primo posto della classifica ATP. La partita determina anche un premio di un milione di euro per il vincitore. Il montepremi complessivo del torneo è stato distribuito tra i partecipanti, con una parte significativa riservata alla finale. La vittoria permette al giocatore di aggiudicarsi sia il trofeo che una somma consistente.
Jannik Sinner e Carlos Alcaraz a Monte Carlo si giocano il numero 1 della classifica ATP, ma la finale del torneo 1000 ha in palio anche un milione di euro per il vincitore.🔗 Leggi su Fanpage.it
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