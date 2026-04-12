Sinner ringrazia il suo staff a Montecarlo e la mamma si commuove
Durante la cerimonia di premiazione a Montecarlo, il tennista ha espresso la propria gratitudine nei confronti del team che lo accompagna durante le competizioni. In un momento di grande emozione, ha anche rivolto parole di affetto alla madre, che si è commossa ascoltando le sue dichiarazioni. La scena ha suscitato una forte reazione tra il pubblico presente.
Momento dolcissimo durante la premiazione a Montecarlo: Sinner ringrazia il suo angolo e la mamma si commuove alle parole del figlio.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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