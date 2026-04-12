Sinner ringrazia il suo staff a Montecarlo e la mamma si commuove

Durante la cerimonia di premiazione a Montecarlo, il tennista ha espresso la propria gratitudine nei confronti del team che lo accompagna durante le competizioni. In un momento di grande emozione, ha anche rivolto parole di affetto alla madre, che si è commossa ascoltando le sue dichiarazioni. La scena ha suscitato una forte reazione tra il pubblico presente.