Gianluca Gazzoli si commuove a Sanremo 2026 | Pochi mesi fa è mancata la mia mamma oggi è il suo compleanno

Durante la serata di Sanremo 2026, il conduttore delle Nuove Proposte ha mostrato un momento di grande emozione. In diretta, ha ricordato la madre, che è scomparsa a settembre 2025, e ha menzionato che oggi sarebbe stato il suo compleanno. Il suo intervento ha suscitato reazioni tra il pubblico presente all’Ariston.

Il conduttore delle Nuove Proposte dedica un pensiero alla madre Giovanna, scomparsa a settembre 2025, in un momento carico di emozione all'Ariston. "Pochi mesi fa è mancata la mia mamma e sai quanto avrei voluto farle vedere questo momento, anche perché oggi tra il pubblico c'è parte della mia famiglia. Mi trovo su questo palco il 25 febbraio, giorno del suo compleanno. La vita ci manda segnali e dobbiamo fermarci a sentirli", ha detto commosso Gianluca Gazzoli, sottolineando il significato simbolico della data.

Sanremo 2026, Gianluca Gazzoli: «Pochi mesi fa è mancata la mia mamma: quanto avrei voluto farle vedere questo momento. Oggi è il giorno del suo compleanno»La madre dello speaker radiofonico e founder del podcast BSMT, Giovanna, è scomparsa a settembre 2025, a 65 anni, dopo una lunga malattia.

“Pochi mesi fa è mancata la mia mamma, mi trovo su questo palco a coronare un sogno il 25 febbraio, il giorno del suo compleanno. La vita ci manda segnali”: Gianluca Gazzoli a Sanremo 2026“Forse qualcuno non lo sa, pochi mesi fa è mancata la mia mamma e sai quanto avrei farle voluto vedere questo momento, anche perché oggi tra il...

Pochi mesi fa è mancata la mia mamma, sono su questo palco il giorno del suo compleanno. La vita ci manda segnali: Gianluca Gazzoli si commuove a Sanremo 2026Il conduttore, che guiderà la gara delle Nuove Proposte, si commuove ricordando la madre Giovanna scomparsa a settembre 2025 ... ilfattoquotidiano.it

Gianluca Gazzoli commuove Sanremo 2026, la dedica alla mamma scomparsa: «Avrei voluto mi vedesse oggi che è il suo compleanno»Che strane, a volte, le coincidenze della vita. Gianluca Gazzoli debutta a Sanremo come co-conduttore nelle semifinali delle Nuove Proposte del Festival in una giornata difficilissima ... leggo.it

