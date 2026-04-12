Sinner re di Montecarlo | Alcaraz battuto in due set Jannik si riprende il primo posto mondiale

Nel torneo di Montecarlo, Jannik Sinner ha vinto il titolo battendo in finale il suo avversario in due set, riconquistando così la prima posizione nel ranking mondiale. La partita è terminata con un risultato che ha confermato la sua superiorità sul campo, dopo una serie di incontri che avevano visto alcune difficoltà da parte del tennista italiano. Alcaraz, che aveva precedentemente lasciato intendere di attraversare un momento difficile, non ha partecipato alla finale.

Tempo di lettura: 2 minuti Forse consapevole di essere in una fase down, Alcaraz lo aveva anticipato: “Non so quando, ma Jannik si riprenderà la prima posizione del ranking”. Così è andata, perché il trionfale pomeriggio di Montecarlo ha portato in dono a Sinner non solo il terzo Master 1000 di fila dopo Indian Wells e Miami, ma anche il sorpasso allo spagnolo che da oggi è costretto ad inseguire l’altoatesino che si è ripreso lo scettro di numero 1 al mondo. Sul centrale dell’impianto monegasco gremito come non mai, è stato il vento a creare non pochi problemi ai due campioni. Meglio Alcaraz in avvio (2-0), ma quando il gioco si fa duro Sinner ha la capacità di cambiare marcia e dopo aver riconquistato subito il break, il set è andato avanti quasi punto a punto fino all’inevitabile tie-break.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sinner re di Montecarlo: Alcaraz battuto in due set, Jannik si riprende il primo posto mondiale Sinner numero uno del mondo: battuto Alcaraz in due set nella finale di MontecarloMONTECARLO (PRINCIPATO DI MONACO) – Bravo Jannik, ce l’hai fatta! Sinner vince il Masters 1000 di Montecarlo 2026 e torna numero uno del mondo, ossia... Montecarlo: Sinner sfida Alcaraz in finale. In palio il primo posto nella classifica mondiale. Quando e a che oraMONTECARLO – La finale del torneo di Montecarlo varrà anche per il primo posto nella classifica mondiale.