Jannik Sinner ha conquistato il torneo Masters 1000 di Montecarlo, sconfiggendo in finale lo spagnolo alcaraz con il punteggio di 7-6 (5) 6-3. La vittoria gli permette di tornare alla posizione più alta della classifica mondiale. La partita si è disputata sulla terra rossa del Principato di Monaco.

L'azzurro piega in finale il rivale spagnolo con il punteggio di 7-6 (5) 6-3. MONTECARLO (MONACO) - Jannik Sinner vince il Masters 1000 di Montecarlo 2026. L'altoatesino batte Carlos Alcaraz, con il punteggio di 7-6 (3) 6-3, in due ore e 15 minuti di gioco, nell'ultimo atto del torneo andato in scena sulla terra rossa del Principato di Monaco e conquista il 27esimo titolo della sua carriera. Ottavo titolo 1000 per l'azzurro - il quarto consecutivo dopo Parigi indoor, Indian Wells e Miami - che si prende anche, nuovamente, la vetta della classifica Atp. Dopo l'eliminazione in semifinale all'Australian Open e il ko a sorpresa contro Mensik a Doha, il 24enne di San Candido riesce nell'impresa di vincere Indian Wells, Miami e Montecarlo nella stessa stagione.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Sinner re a Montecarlo, batte Alcaraz e torna numero 1 del mondo

Sinner batte Alcaraz in finale a Montecarlo, e torna n.1 al mondoJannik Sinner ha vinto il Masters 1000 di Montecarlo battendo in finale lo spagnolo Carlos Alcaraz con il punteggio di 7-6, 6-3.

Atp Montecarlo, Jannik Sinner batte Alcaraz 7-6/6-3 e vince il Masters 1000, l’altoatesino tornato numero 1 al mondo - VIDEOSinner ha battuto Alcaraz e si riprende il primo posto nella classifica mondiale ATP.

Ormai SINNER e ALCARAZ sono quasi inseparabili