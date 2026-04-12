Sinner batte Alcaraz in finale a Montecarlo e torna n1 al mondo
Jannik Sinner ha conquistato il titolo del Masters 1000 di Montecarlo, sconfiggendo in finale lo spagnolo Carlos Alcaraz con il punteggio di 7-6, 6-3. Con questa vittoria, l’atleta italiano ha raggiunto la posizione numero uno nella classifica mondiale. La partita si è conclusa con il primo set deciso al tie-break, mentre nel secondo Sinner ha preso il comando.
Jannik Sinner ha vinto il Masters 1000 di Montecarlo battendo in finale lo spagnolo Carlos Alcaraz con il punteggio di 7-6, 6-3. Grazie a questo successo l'italiano torna numero 1 del ranking mondiale.🔗 Leggi su Lanazione.it
Atp Montecarlo, Jannik Sinner batte Alcaraz 7-6/6-3 e vince il Masters 1000, l’altoatesino tornato numero 1 al mondo - VIDEOSinner ha battuto Alcaraz e si riprende il primo posto nella classifica mondiale ATP.
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