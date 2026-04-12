Sinner batte Alcaraz in finale a Montecarlo e torna n1 al mondo

Jannik Sinner ha conquistato il titolo del Masters 1000 di Montecarlo, sconfiggendo in finale lo spagnolo Carlos Alcaraz con il punteggio di 7-6, 6-3. Con questa vittoria, l’atleta italiano ha raggiunto la posizione numero uno nella classifica mondiale. La partita si è conclusa con il primo set deciso al tie-break, mentre nel secondo Sinner ha preso il comando.