Montecarlo sarà Alcaraz-Sinner la finale | in palio anche il numero 1 del mondo

Alcaraz e Sinner si sfidano nella finale del Masters 1000 di Montecarlo, in programma domenica 12 aprile alle 15. Lo spagnolo ha battuto in due set l’avversario nei quarti di finale, avanzando così all’ultimo atto del torneo. L’incontro metterà in palio anche la posizione di numero uno del mondo.

Lo spagnolo supera Vacherot in due set e raggiunge l’azzurro nell’atto conclusivo del Masters 1000. Appuntamento domenica 12 aprile alle 15. Rolex Monte-Carlo Masters vedrà sfidarsi in finale Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Lo spagnolo, numero uno del mondo e prima testa di serie, ha conquistato l’accesso all’ultimo atto del torneo battendo il monegasco Valentin Vacherot con il punteggio di 6-4 6-4 in un’ora e 25 minuti di gioco. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store.🔗 Leggi su Sportface.it

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Sinner e Alcaraz, la battaglia continua: a Montecarlo c’è in palio il numero uno al mondo | Le combinazioniPer la prima volta nel Principato, per il primo titolo di rilievo sulla terra rossa ma soprattutto per il ritorno al numero uno del mondo.

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