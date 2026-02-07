Olimpiadi Laura Pausini canta l' Inno nazionale e il web si divide | Lo ha rovinato La perfezione

Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina, Laura Pausini ha cantato l’inno nazionale. Il suo gesto ha diviso il pubblico online: alcuni criticano la sua interpretazione, altri invece la definiscono perfetta. Il web si è acceso in un lampo, tra chi dice che ha rovinato l’inno e chi invece la elogia per la sua bravura.

La nota star mondiale ha cantato - di fronte a 80.000 persone - l'Inno di Mameli Tra i grandi ospiti attesi ieri 6 febbraio 2026 per la cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi di Milano - Cortina anche Laura Pausini. La famosa cantante ha aperto lo show intonando l'Inno nazionale nello stadio San Siro. Elegantissima in abito lungo nero con spalle scollate e impreziosito da strass argento, di fronte a un pubblico di 80mila spettatori tutti in piedi. L'artista di Solarolo ha fatto risuonare la voce contemporaneamente nelle due città ospitanti, costruendo un unico momento condiviso tra Milano e Cortina.

