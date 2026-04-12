Sinner festa a Montecarlo con… tuffo in piscina

Jannik Sinner ha celebrato la vittoria a Montecarlo con un tuffo in piscina, mentre Carlos Alcaraz era presente a osservare. La scena si è svolta in un contesto informale, davanti a testimoni. L’evento è stato reso noto tramite un servizio fotografico pubblicato dall’agenzia di stampa. Nessun altro dettaglio riguardante l’occasione o il luogo è stato comunicato.

(Adnkronos) – Jannik Sinner festeggia il trionfo di Montecarlo con. un tuffo in piscina, davanti agli occhi di Carlos Alcaraz. Oggi, domenica 12 aprile, il tennista azzurro ha battuto proprio lo spagnolo nella finale del Masters 1000 del Principato, vincendo così per la prima volta in carriera il torneo e tornando al numero 1 del. L'articolo Sinner, festa a Montecarlo con. tuffo in piscina proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Milano, riapre la piscina Suzzani: festa con open day gratuito. Quando e le novitàMilano, 19 gennaio 2026 – L’atteso giorno è arrivato: la piscina Suzzani di Milano riapre ufficialmente al pubblico sabato 24 gennaio e lo fa con un... ATP Montecarlo 2026, Sinner in doppio con Bergs: gli avversari. Tanti italiani e Vavassori con un partner specialeDal 5 al 12 aprile, il torneo di Montecarlo offrirà ai migliori giocatori del circuito l’occasione di confrontarsi su una superficie completamente...