Sinner domina Alcaraz in due set | trionfa a Montecarlo e torna numero uno al mondo

Jannik Sinner si è imposto in finale al Master 1000 di Montecarlo superando Carlos Alcaraz in due set. Con questa vittoria, l’italiano ha riconquistato la posizione numero uno nel ranking mondiale. La partita si è conclusa con un risultato netto e senza possibilità di replica, confermando la sua supremazia nel torneo. Questa affermazione rappresenta un momento importante nella carriera del tennista italiano.