Sinner domina Alcaraz in due set | trionfa a Montecarlo e torna numero uno al mondo
Jannik Sinner si è imposto in finale al Master 1000 di Montecarlo superando Carlos Alcaraz in due set. Con questa vittoria, l’italiano ha riconquistato la posizione numero uno nel ranking mondiale. La partita si è conclusa con un risultato netto e senza possibilità di replica, confermando la sua supremazia nel torneo. Questa affermazione rappresenta un momento importante nella carriera del tennista italiano.
Jannik Sinner si riprende il trono del tennis mondiale e lo fa nel modo più netto: battendo ancora una volta Carlos Alcaraz, il rivale diretto, nella finale del Master 1000 di Montecarlo. Finisce 7-6, 6-3, al termine di una partita sporca, combattuta e segnata dal vento, che a tratti ha reso.🔗 Leggi su Trentotoday.it
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Sinner trionfa a Montecarlo: Alcaraz battuto, Jannik torna numero uno del mondoJannik Sinner conquista il Masters 1000 di Montecarlo e si riprende la vetta del ranking Atp.