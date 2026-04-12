Sinner-Alcaraz la finale di Montecarlo in diretta | in palio c’è il numero 1 al mondo

Nella giornata di oggi si tiene la finale del torneo di Montecarlo tra il tennista italiano e quello spagnolo. L'incontro viene trasmesso in diretta e rappresenta l'atto conclusivo di una competizione che vede in palio il primo posto nella classifica mondiale. Entrambi i giocatori sono tra i favoriti del torneo e questa partita deciderà chi sarà il numero uno al mondo.

Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz. Per la prima volta nel 2026. La finale del Masters 1000 di Montecarlo mette in mostra il meglio: la sfida tra i due dominatori, con in palio il titolo e soprattutto il trono del tennis, il numero 1 al mondo. La finale di Montecarlo tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è in programma domenica 12 aprile alle ore 15 sul centrale del Principato, il Court Rainier III Verona, 12 apr. (Adnkronos) - “Vinitaly rappresenta oggi un’infrastruttura per sostenere e amplificare la proiezione internazionale del vino italiano, un presidio organizzato che, a partire da Verona, opera con continuità per rafforzare la presenza delle nostre imprese sui mercati globali.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sinner-Alcaraz, la finale di Montecarlo in diretta: in palio c’è il numero 1 al mondo Leggi anche: Atp Montecarlo, la finale Sinner-Alcaraz sul Campo Centrale Ranieri III, in palio il titolo di numero 1 al mondo - DIRETTA Montecarlo, sarà Alcaraz-Sinner la finale: in palio anche il numero 1 del mondoLo spagnolo supera Vacherot in due set e raggiunge l’azzurro nell’atto conclusivo del Masters 1000.