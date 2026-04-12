Sinner batte Alcaraz a Montecarlo Jannik torna numero uno al mondo

Jannik Sinner ha sconfitto Alcaraz a Montecarlo, tornando in vetta alla classifica mondiale. Con questa vittoria, il tennista italiano ha conquistato il suo quarto titolo consecutivo in circa un mese e mezzo di competizioni. La partita si è svolta sul campo del Principato e ha visto Sinner prevalere sull'avversario in un match molto atteso dagli appassionati.

Vittoria in due set e primo sucesso nel torneo del Principato: “Felice di aver trionfato in un torneo sulla terra rossa” Quattro tornei vinti consecutivamente, un mese e mezzo incredibile quello realizzato da Jannik Sinner. E l’ultimo trionfo arriva sulla terra rossa di Montecarlo contro l’avversario più prestigioso e Jannik Sinner con la vittoria in due set contro Carlos Alcaraz torna il numero uno al mondo del tennis proprio ai danni del campione spagnolo. Dopo Fabio Fognini che aveva vinto nel Principato nel 2019 ecco la vittoria che mancava al tennista altoatesino, una vittoria di testa in una partita complicata dal vento che cambiava direzione in continuazione.🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Sinner batte Alcaraz a Montecarlo. Jannik torna numero uno al mondo Leggi anche: Trionfo di Jannik Sinner a Montecarlo: domina in finale contro Alcaraz e torna numero uno al mondo Sinner trionfa a Montecarlo: Alcaraz battuto, Jannik torna numero uno del mondoJannik Sinner conquista il Masters 1000 di Montecarlo e si riprende la vetta del ranking Atp. SINNER TRIONFA A MONTECARLO: BATTE ALCARAZ E TORNA NUMERO 1 AL MONDO