Sinner-Alcaraz si vedrà in tv gratis e in chiaro? Orario finale Montecarlo canale esatto streaming

La partita tra Sinner e Alcaraz sarà visibile in chiaro su TV8 senza costi aggiuntivi. La scelta di trasmettere l'incontro gratuitamente deriva da una decisione di Sky Sport, che ha deciso di rendere accessibile l'evento, in linea con le recenti normative legislative. L'incontro si svolgerà al termine del torneo di Montecarlo e sarà disponibile anche in streaming. L'orario preciso dell'inizio è stato comunicato ufficialmente.

Sinner-Alcaraz si vederà in tv gratis e in chiaro? La risposta è sì. La decisione da parte di Sky Sport di consentire la messa in onda (in chiaro) della partita anche su TV8 si lega a quanto deciso recentemente dal punto di vista legislativo. Si parla del decreto dell’8 ottobre 2025, firmato dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), un passo importante che segna un punto di svolta concreto per l’intero settore. Questo atto normativo ridefinisce la lista degli eventi, nazionali e non, considerati di “particolare rilevanza per la società”, garantendone l’accesso a un vasto pubblico attraverso la diffusione obbligatoria su palinsesti in chiaro.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sinner-Alcaraz si vedrà in tv gratis e in chiaro? Orario finale Montecarlo, canale esatto, streaming Sinner-Alcaraz si vedrà su TV8 in diretta o differita? Orario finale Montecarlo, programma in chiaroNel torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo l’ultimo atto vedrà il confronto tra le prime due teste di serie, che si giocheranno anche la vetta del... Leggi anche: Sinner-Humbert oggi in tv, ATP Montecarlo 2026: orario, canale esatto, streaming