Sinner-Humbert oggi in tv ATP Montecarlo 2026 | orario canale esatto streaming

Oggi in diretta televisiva sarà trasmesso il match tra Jannik Sinner e Ugo Humbert, al secondo turno del torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo 2026. Dopo aver iniziato con successo in doppio, l’azzurro si presenta in singolare affrontando il tennista francese. La partita è programmata in un orario preciso e sarà visibile sul canale dedicato, con possibilità di streaming online.

Court Rainier III – Dalle ore 11.00Matteo Berrettini (Italia, WC)-Roberto Bautista Agut (Spagna, LL) Jannik Sinner torna numero 1 ATP a Montecarlo se. Le combinazioni favorevoli all’azzurro Tanta Italia a Montecarlo con Sinner, Berrettini e Darderi. Debutto anche per Alcaraz Sport in tv oggi (martedì 7 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming Oggi, martedì 7 aprile, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra. OA - Testata giornalistica N. 162014 iscritta presso il Registro della stampa del Tribunale di Monza dal 1122014. Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sinner-Humbert oggi in tv, ATP Montecarlo 2026: orario, canale esatto, streaming Sinner-Humbert oggi, ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streamingDopo il felice esordio in doppio nel torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo, l’azzurro Jannik Sinner scende in campo anche in singolare, e lo fa... Sinner-Lehecka oggi in tv, ATP Miami 2026: orario finale, canale esatto, streamingJannik Sinner contro Jiri Lehecka: è questa la finale del Masters 1000 di Miami, il secondo torneo dell’anno della categoria che si pone... Temi più discussi: Sinner sfida Humbert: sai che è la 'sfida del cuore' di Dembélé?; Sinner, il primo avversario a Montecarlo sarà Humbert: precedenti e quando si gioca; Sinner debutta nel Principato con Humbert: quando e dove vederla; Sinner oggi debutta a Montecarlo, sfida con Humbert: orario e come vedere match in tv. Sinner-Humbert oggi a Monte Carlo, a che ora si gioca e dove vederla in TVJannik Sinner affronta nel secondo turno del torneo Masters 1000 di Monte Carlo Ugo Humbert. L’incontro non si giocherà prima delle ore 13. Il programma sarà aperto da Berrettini. Poi tocca pure ad ... fanpage.it Atp Montecarlo, attesa per Sinner: oggi sfida Humbert, gli italiani in campoMa non ci sono solo loro due: Lorenzo Musetti esordirà con il padrone di casa Valentin Vacherot, mentre in campo - nelle ultime sfide del primo turno - scenderanno anche Matteo Berrettini contro lo ... rainews.it Monte Carlo Masters: oggi Sinner sfida Humbert. Orario e dove vederlo Il Monte Carlo Masters 1000 entra subito nel vivo e regala una giornata ad altissima intensità sui campi in terra battuta del Monte Carlo Country Club. Il torneo mette già sotto i riflettori i gra - facebook.com facebook Sinner oggi debutta a Montecarlo, sfida con Humbert: orario e come vedere match in tv x.com