Sinner-Humbert oggi a Monte Carlo a che ora si gioca e dove vederla in TV

Oggi a Monte Carlo si gioca il match tra Jannik Sinner e Ugo Humbert nel secondo turno del torneo Masters 1000. L’incontro si svolgerà non prima delle 13 e sarà trasmesso in diretta TV. La partita si terrà sui campi del torneo e sarà seguita da appassionati di tennis in tutta Italia.