Sinner-Humbert oggi a Monte Carlo a che ora si gioca e dove vederla in TV
Oggi a Monte Carlo si gioca il match tra Jannik Sinner e Ugo Humbert nel secondo turno del torneo Masters 1000. L’incontro si svolgerà non prima delle 13 e sarà trasmesso in diretta TV. La partita si terrà sui campi del torneo e sarà seguita da appassionati di tennis in tutta Italia.
Jannik Sinner affronta nel secondo turno del torneo Masters 1000 di Monte Carlo Ugo Humbert. L'incontro non si giocherà prima delle ore 13. Il programma sarà aperto da Berrettini. Poi tocca pure ad Alcaraz. Diretta TV solo su Sky. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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