Atp Montecarlo la finale Sinner-Alcaraz sul Campo Centrale Ranieri III in palio il titolo di numero 1 al mondo - DIRETTA

Oggi si disputa la finale del torneo ATP di Montecarlo, con il match tra due tennisti italiani e spagnoli. La partita si svolge sul Campo Centrale Ranieri III, e in palio c’è il titolo di numero uno al mondo. Questa rappresenta la diciassettesima sfida tra i due atleti, con il bilancio complessivo favorevole allo spagnolo e un leggero vantaggio sulla terra battuta. La sfida si gioca in diretta.