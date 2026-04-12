Atp Montecarlo la finale Sinner-Alcaraz sul Campo Centrale Ranieri III in palio il titolo di numero 1 al mondo - DIRETTA
Oggi si disputa la finale del torneo ATP di Montecarlo, con il match tra due tennisti italiani e spagnoli. La partita si svolge sul Campo Centrale Ranieri III, e in palio c’è il titolo di numero uno al mondo. Questa rappresenta la diciassettesima sfida tra i due atleti, con il bilancio complessivo favorevole allo spagnolo e un leggero vantaggio sulla terra battuta. La sfida si gioca in diretta.
Quella di oggi è la diciassettesima sfida tra i due. Il bilancio complessivo sorride allo spagnolo, avanti 10-6, mentre sulla terra battuta Alcaraz conduce 2-1. Si tratta inoltre del primo incrocio ufficiale del 2026 Al via sulla terra rossa del Principato la finale del Monte-Carlo Masters 20.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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