Sinner-Alcaraz in diretta LIVE la finale in diretta LIVE dalle 15 a MonteCarlo | in palio il titolo e il numero 1
Alle 15 si svolge a Montecarlo la finale tra Sinner e Alcaraz, trasmessa in diretta. La partita mette in palio il titolo e la posizione di numero uno nel ranking mondiale. Dopo il successo al Miami Open, Sinner cerca di conquistare il suo terzo torneo Masters 1000 della stagione, il primo su terra rossa. La sfida si presenta come uno degli appuntamenti più attesi della stagione sulla terra battuta.
Sinner sfida Alcaraz nella finale di MonteCarlo 2026. Jannik, dopo il successo di Miami Open, punta alla vittoria del terzo Masters 1000 della stagione, il primo che si gioca su terra rossa. Alle ore 15 sul Campo Ranieri III Jannik incontrerà lo spagnolo numero 1 nella classifica ATP. Con la vittoria di oggi l'italiano diventerebbe numero 1 al mondo, sorpassando dopo 7 mesi Carlos Alcaraz con un distacco di 160 punti.🔗 Leggi su Fanpage.it
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