LIVE Sinner-Alcaraz ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA | finale epocale in palio il n1 del ranking

Alle ore 14.00 si è aperta la finale tra il tennista italiano e il giocatore spagnolo nel torneo ATP di Montecarlo. La partita, che si svolge sul campo principale, è trasmessa in diretta streaming e vede in palio la posizione numero uno del ranking mondiale. Gli spettatori possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale cliccando sul link dedicato alla diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner-Alcaraz Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’ azzurro Jannik Sinner, numero 2 del seeding e del mondo, e lo spagnolo Carlos Alcaraz, testa di serie numero 1, valido per la finale dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo 2026 di tennis. Il match dell’ultimo atto di singolare che vedrà protagonisti l’azzurro e l’iberico sarà il secondo del programma di domenica 12 aprile sul Court Rainier III, che si aprirà alle ore 12.00 con la finale di doppio tra ArevaloPavic e KrawietzPuetz. L’incontro tra Sinner ed Alcaraz inizierà comunque non prima delle ore 15.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Alcaraz, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: finale epocale, in palio il n.1 del ranking LIVE Sinner-Alcaraz, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: finale epocale che vale il n.1CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del match Sinner-Alcaraz Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di... Leggi anche: Finale epocale Sinner-Alcaraz a Montecarlo: in palio il n.1 del mondo