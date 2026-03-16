Indian Wells 2026 Sinner | Un risultato che mi fa davvero felice mi sono allenato duramente

Jannik Sinner ha vinto il Masters 1000 di Indian Wells battendo Daniil Medvedev in finale. Il tennista italiano, numero 2 del mondo, ha dichiarato di essere molto felice del risultato, sottolineando di aver lavorato duramente negli allenamenti. La finale si è disputata in California, con Sinner che si è imposto in due set. La vittoria rappresenta una tappa importante nella sua carriera.

Miami – Buona la prima per Jannik Sinner. Il fuoriclasse azzurro, numero 2 del mondo, trionfa a Indian Wells, vincendo il Masters 1000 americano grazie al successo contro Daniil Medvedev. Il numero 2 del ranking Atp si impone per 7-6 (8-6), 7-6 (7-4) in poco meno di due ore di gioco. Per il 24enne, che conquista il 25esimo titolo della carriera e il primo nel 2026 senza cedere un set nel torneo, l’exploit sul cemento californiano arriva grazie ad un match giocato con grande solità al servizio e deciso nei momenti cruciali: da annali la rimonta nel tie-break del secondo set, con un recupero da 0-4 a 7-4 grazie a sette punti consecutivi piazzati. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Jannik Sinner a Indian Wells 2026: “Contento di come mi sento in campo, voglio arrivare lontano”Home > Sport > Tennis > Jannik Sinner a Indian Wells 2026: “Contento di come mi sento in campo, voglio arrivare lontano” Jannik Sinner è pronto... Leggi anche: Indian Wells, Sinner: “Preparazione ok. Contento per come mi sento” Aggiornamenti e notizie su Indian Wells Temi più discussi: Jannik Sinner vince Indian Wells 2026! Battuto in finale Daniil Medvedev, risultato e cronaca della partita · Tennis ATP oggi; Sinner-Zverev stasera alle 21.30, poi Alcaraz-Medvedev: in palio la finale di Indian Wells; Sinner-Tien, ci si gioca un posto in semifinale: appuntamento alle 21.00; Indian Wells, Sinner liquida Tien per 6-1, 6-2 e va in semifinale con Zverev. Fuori Paolini Errani. Indian Wells 2026 p. 9: Sinner re del cemento a Tennis Paradise!Grande impresa di Jannik Sinner, che conquista il primo titolo della stagione battendo Daniil Medvedev dopo una battaglia decisa da due tie-break. Con ... oasport.it LIVE Sinner-Medvedev 7-6, 7-6, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: assurda rimonta da 0-4 a 7-4 nel tie-break!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0.32 28 vincenti e 31 gratuiti per Sinner (molti però provocati dall'aggressività di Medvedev). Saldo negativo ... oasport.it Jannik, il Re del deserto Con un doppio 7-6 Sinner batte Daniil Medvedev e trionfa per la prima volta in carriera a Indian Wells - facebook.com facebook Fantastico Sinner! L'azzurro batte in due tie-break Medvedev e trionfa per la prima volta a Indian Wells #SkySport #SkyTennis #Sinner x.com