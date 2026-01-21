Siderno colpita dall’ondata di maltempo | il sindaco Fragomeni lancia un appello alla comunità

Siderno è stata colpita da un’intensa ondata di maltempo, che ha provocato danni significativi al lungomare e alle aree circostanti. Il sindaco Mariateresa Fragomeni ha espresso preoccupazione e ha lanciato un appello alla comunità per affrontare insieme le conseguenze di questo evento. La situazione richiede attenzione e collaborazione per le operazioni di messa in sicurezza e ricostruzione.

Siderno si è svegliata oggi “ferita e colpita al cuore”, a causa dei gravi danni subiti dal lungomare, così come ha dichiarato il sindaco Mariateresa Fragomeni. “Il nostro lungomare ha subito danni pesantissimi – ha detto il primo cittadino – e purtroppo potremo fare una stima solo quando questa emergenza sarà terminata. Ora è il momento di unirci, tutti insieme, e ripartire”. Il sindaco ha sottolineato l’importanza di intervenire immediatamente: “Stiamo già lavorando per mettere in sicurezza le strutture, ripristinare i luoghi e fare in modo che tutto torni come prima. La Locride è ferita, ma può tornare a splendere. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

