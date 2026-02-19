Il Lecce torna all’Acaya Golf Resort A Martignano è tempo di trasemina

Dopo la partita contro l’Inter in programma sabato, la squadra giallorossa si trasferirà per il lavoro settimanale nella struttura che già è stata la sua casa fino a settembre LECCE – Dalla prossima settimana il Lecce riprenderà ad allenarsi sul manto erboso dell’Acaya Golf Resort. Si tratta, comunque, di un ritorno solo provvisorio nella struttura ricettiva in agro di Vernole. Il campo principale “Graziano Fiorita” del centro sportivo di Martignano, infatti, dopo la rifinitura in programma domani (vigilia di Lecce-Inter), sarà interessato dalla trasemina prevista nell’ambito dell’ordinaria amministrazione.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Allenamento Lecce, ripresa a Martignano verso l’Inter: lavoro di scarico per i titolari e test con la Virtus FrancavillaIl Lecce ha svolto oggi un allenamento a Martignano, dopo aver battuto il Cagliari, per concentrarsi sulla prossima partita contro l’Inter.

Lecce, si torna ad Acaya. Ed il maltempo rallenta i lavori sul Campo 2Il campo n. 1 Graziano Fiorita del Centro Sportivo di Martignano sarà infatti sottoposto a un intervento di trasemina nell’ambito delle consuete operazioni di manutenzione. Un'operazione simile fu e ... pianetalecce.it

Il Lecce torna ad allenarsi: Berisha ancora a parteDurante la seduta odierna, non era presente Camarda, mentre Berisha ha svolto un lavoro personalizzato. Per la partita contro il Cagliari, poi, il tecnico dovrà fare a meno di Lameck Banda, ... leccesette.it

Grazie a tutti i ragazzi che hanno partecipato alla Gara Giovanile tenutasi oggi presso il nostro Circolo! Avete portato in campo entusiasmo, impegno e un bellissimo spirito sportivo. Alla prossima! #golf #acayagolfclub #garagiovanilegolf facebook