Sicilia Express Pasqua | partono i treni low cost da Torino per Palermo e Siracusa il 2 aprile Biglietti dal 22 marzo
Il 22 marzo sono disponibili i biglietti per il Sicilia Express Pasqua, con partenze da Torino verso Palermo e Siracusa dal 2 aprile. I treni low cost opereranno dal 2 al 7 aprile, offrendo collegamenti diretti tra le città. La tratta da Torino a Palermo e Siracusa sarà attiva durante questa settimana pasquale, consentendo ai viaggiatori di raggiungere le destinazioni in modo economico.
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