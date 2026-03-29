Questa mattina a Milano un giovane di 21 anni ha perso il controllo della sua Porsche, schiantandosi contro alcune auto parcheggiate. L’incidente si è verificato intorno alle 6 e ha causato la morte del conducente. Due ragazze che si trovavano nelle vicinanze sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi.

Brutto incidente questa mattina intorno alle 6: un 21enne ha perso la vita schiantandosi con la sua Porsche verso delle auto parcheggiate, ferite anche due ragazze L’incidente è avvenuto intorno alle 6 in corso diPorta Vercellina. Nell’impatto sono rimaste ferite anche due ragazze di 19 e 20 anni, trasportate non in pericolo di vita all’ospedale Fatebenefratelli. L’incidente è avvenuto poco prima delle 6 di domenica 29 marzo, subito dopo piazzale Aquileia, all’altezza dell’incrocio con via Matteo Bandello. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, il giovane alla guida della Porsche, proveniente da viale Papiniano, avrebbe perso il controllo dell’auto mentre affrontava la curva vicino al carcere di San Vittore. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Milano, 21enne si schianta con una Porsche e muore

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