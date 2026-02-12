La tensione tra i partiti di centrodestra cresce, mentre si discute di forniture di armi a Kiev. Veleni e scissioni si fanno strada, con alcuni deputati che aprono il fuoco contro i colleghi. Nel frattempo, Vannacci si muove con decisione, cercando di rafforzare la sua posizione nel panorama politico, mentre Salvini rischia di perdere terreno a destra, secondo alcuni osservatori. Le polemiche si infiammano e il clima si fa sempre più teso.

Si capisce subito che la giornata, a Montecitorio, sarà ad alto potenziale drammaturgico. Un cenno con la mano, un occhietto al giovane cronista appostato in cima alle scalette di via della Missione. Che fai? Giura d’aver avuto una soffiata. Fonte sicura. Strasicura. Il generale arriverà da qui.Bisogna avere tatto. E dirglielo con dolcezza che il generale non viene, non verrà, e che adesso, però, è meglio entrare. Poi il cellulare vibra nella tasca. Whatsapp. Roba forte. «Vannacci ha ordinato ai suoi tre deputati di restare accanto a Giorgia Meloni». Per capirci: i fan della X Mas si schierano con il governo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Armi a Kiev, fiducia e scintille. L'effetto Vannacci nel centrodestra e i primi veleni tra deputati: "Quelli non possono stare con noi"

Approfondimenti su Kiev armi

Nel centrodestra si riaccendono le polemiche su Vannacci e le sue dichiarazioni.

I deputati hanno approvato la fiducia al governo, ma con alcune riserve sul decreto Ucraina.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Kiev armi

Argomenti discussi: Dl Ucraina: i vannacciani sfidano Lega sullo stop alle armi, governo pronto alla fiducia; Dl Ucraina verso la fiducia: stop alla discussione sull'invio di armi; Il governo porrà la fiducia sul decreto Ucraina; Decreto aiuti per l'Ucraina |Approvata la fiducia alla Camera, 207 sì, c'è anche il via libera dei deputati di Vannacci.

Armi e aiuti a Kiev, la Camera approva la fiducia. Come hanno votato i VannaccianiVia libera dalla Camera alla fiducia al governo, posta sul dl per gli aiuti all'Ucraina. Si sono espressi a favore 207 deputati; 119 i contrari e 4 astenuti. L'esame del decreto, con il voto finale, ... tg.la7.it

Decreto Ucraina: Vannacci gela Meloni e vota la fiducia al governo, ma la destra non brindaI tre soldati dell’ex generale votano contro le armi ma rinnovano la fiducia al governo. Ma per Salvini, avere in casa il nemico è un guaio ... unita.it

La Camera ha votato la fiducia sull’invio di armi all’Ucraina Con 207 voti favorevoli, 119 contrari e 4 astenuti, la Camera ha per la prima volta votato la fiducia sul testo del decreto che proroga l’invio delle armi a Kiev. La mossa è stata necessaria per blindare il - facebook.com facebook

Armi e aiuti a Kiev, la Camera approva la fiducia. Come hanno votato i Vannacciani x.com