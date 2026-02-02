Lucchese - Settore giovanile Juniores a Viareggio

La squadra giovanile della Lucchese questa sera scenderà in campo a Viareggio. La partita, valida per la seconda giornata del girone di ritorno, si gioca alle 15 contro la Croce Verde Viareggio. La squadra rossonera cerca punti importanti in trasferta per migliorare la posizione in classifica.

Posticipo della seconda giornata del girone di ritorno per la Lucchese che, oggi, alle 15, andrà a far visita alla Croce Verde Viareggio. I rossoneri vogliono tornare a vincere per riscattare le ultime due sconfitte contro Academy Porcari (che come all’andata anche al ritorno ha conquistato l’intera posta) e la Folgor Segromigno Piano (un pesante 5 a 2 interno, complice anche l’espulsione del portiere della Pantera). Servirà una prova d’orgoglio, visto che l’avversario è ampiamente alla portata dei ragazzi di Tempesti. La Croce Verde Viareggio, infatti, è al penultimo posto, con appena 6 punti, mentre i rossoneri, dopo queste ultime due battute d’arresto, sono scivolati al quarto posto, a 35 punti, assieme all’Academy Porcari, a -6 dalla capolista Viareggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Approfondimenti su Lucchese Juniores

Il settore giovanile del Lucchese, in particolare la squadra Juniores, ha concluso un periodo di alti e bassi, con una partenza difficile seguita da una positiva ripresa.

Ultime notizie su Lucchese Juniores

